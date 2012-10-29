Наблюдатели от ОБСЕ: демократический процесс в Украине повернул в обратную сторону

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявила руководитель миссии наблюдателей ПА ОБСЕ Вальбурга Дуглас, оглашая совместный отчет международных наблюдателей по результатам парламентских выборов в Украине.

«Я очень разочарована, потому что сегодня я должна сообщить довольно печальную новость», - сказала она.

«Учитывая злоупотребления властью и слишком большую роль на этих выборах денег, похоже, что демократический процесс начал идти в обратную сторону в Украине», - заявила руководитель группы наблюдателей.

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«В нашем совместном заявлении мы отметили следующее: парламентские выборы 28 октября характеризовались нехваткой равных условий участников главным образом вследствие злоупотребления административным ресурсом, недостаточной прозрачности финансирования избирательной кампании, а также сбалансированного освещения в средствах массовой информации», - заявила она.

Также, по ее словам, в своем отчете международные наблюдатели отметили, что некоторые аспекты предвыборного периода стали шагом назад по сравнению с предыдущими выборами в Украине.