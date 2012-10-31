У Гереги не могут смириться с результатами и требуют пересчета

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Г.Гереги.

В частности, П.Ковтун отметил, что «в течение последних суток представители А.Ильенко оказывали физическое и моральное давление на членов окружной избирательной комиссии. 10 членов ОИК вынуждены были забаррикадироваться в маленьком кабинете от нападок представителей «Свободы». В это же время другие члены ОИК раскрыли архив и делали манипуляции с бюллетенями».

По мнению П.Ковтуна, «в таких условиях нельзя признать демократической процедуру подсчета голосов. Дело дошло до того, что при подписании итогового протокола ильенковцы физически заблокировали доступ в помещение ОИК для большинства членов. В результате, решение было объявлено в 4:00 ночи председателем ОИК в присутствии 5 членов ОИК и специально приглашенных «журналистов».

П.Ковтун называет это «позором для киевского округа» и предлагает А.Ильенко и другим кандидатам в депутаты «провести пересчет бюллетеней по всем 79 избирательным участкам в присутствии журналистов и наблюдателей, но без боевиков и мордобития. Только таким образом мы сможем выявить истинное волеизъявление киевлян».

Как сообщал УНИАН, в результате пересчета голосов на участке №800244 округа №215 в Киеве победу одержал представитель Всеукраинского объединения «Свобода» А.Ильенко.

Об этом сообщается на сайте ЦИК по результатам подсчета 100 процентов протоколов. «За» А.Ильенко проголосовали 32 965 избирателей, или 33,14%, за Г.Герегу проголосовали 32 774 избирателей, или 32,95%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», в присутствии лидера "Свободы" Олега Тягнибока, юристов партии, народного депутата Владимира Яворивского, представителей СМИ были пересчитаны голоса. Перед этим свободовцы выявили подделку «уточненного» протокола УИК №800244, где победил А.Ильенко: на участке свободовец набрал 539 голосов, а Г.Герега – 428, но в последний момент появился «уточненный» протокол, в котором все наоборот, – Г.Герега "набрала" 539 голосов, А.Ильенко – 428.