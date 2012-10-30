Пересчет голосов подтвердил победу Ильенко на 215 округе
21:22, 30 октября 2012Политика
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В ходе пересчета голосов по 244 УИК 215 округа подтвердилась информация о победе в округе "свободовца" Андрея Ильенко.
Ильенко отстоял свою победу
Об этом сообщает "Украинская правда".
Таким образом, за Галину Герегу реально на этой УИК отдали 427 голосов. В то время, когда в протоколе ЦИК была подана цифра в 539 голосов.
Зато за Ильенко насчитали 538 бюллетеней. А в ЦИК представлена информация о 427 голосах.
Таким образом отрыв Ильенко от Герегы составляет 111 голосов.
В то же время Ильенко заявляет, что у него есть информация о том, что Герега сняла охрану сети гипермаркетов "Эпицентр" и отправила их в 215-ю ОИК.
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