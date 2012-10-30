Пересчет голосов подтвердил победу Ильенко на 215 округе

Об этом сообщает "Украинская правда".

Таким образом, за Галину Герегу реально на этой УИК отдали 427 голосов. В то время, когда в протоколе ЦИК была подана цифра в 539 голосов.

Зато за Ильенко насчитали 538 бюллетеней. А в ЦИК представлена ​​информация о 427 голосах.

Таким образом отрыв Ильенко от Герегы составляет 111 голосов.

В то же время Ильенко заявляет, что у него есть информация о том, что Герега сняла охрану сети гипермаркетов "Эпицентр" и отправила их в 215-ю ОИК.