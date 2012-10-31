В Верховную Раду прошел брат Добкина

Об этом свидетельствуют результаты обработки 100% протоколов по этому округу, сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, Д.Добкин получил 65,11% голосов избирателей. На втором месте - представитель Компартии Украины Геннадий Федотов, который набрал 14,27% голосов.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области, по предварительным данным, на выборах в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №168 победил представитель Партии регионов Валерий Писаренко, который получил 43,44% голосов избирателей. На втором месте - представитель политической партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина» Игорь Балута (29,34%).

В округе №169 победила представитель Партии регионов Ирина Бережная - 41,82% голосов. На втором месте - Александр Кирш («Батькивщина») - 34,13%.

В округе № 170 победил представитель Партии регионов Дмитрий Святаш - 38,39% голосов. На втором месте - Алла Александровская (КПУ) - 22,15% голосов.

В округе №171 победила представитель Партии регионов Ирина Горина - 46,31% голосов. На втором месте - Валерий Малюга («УДАР») - 23,47%.

В округе №172 победил представитель Партии регионов Владимир Мисик - 51,97% голосов. На втором месте - Виталий Прилипко («УДАР») - 20,60%.

В округе №173 победил представитель Партии регионов Анатолий Денисенко - 50,60% голосов. На втором месте - Константин Старков (КПУ) -14,21%.

В округе №174 победил представитель Партии регионов Александр Фельдман - 58,57%. На втором месте - Сергей Петрик («УДАР») -12,62%.

В округе №175 победил представитель Партии регионов Владимир Кацуба - 54,84% голосов. На втором месте - Иван Варченко («Батькивщина») - 19,50% .

В округе №176 победил представитель Партии регионов Дмитрий Шенцев - 58,64%. На втором месте - Степан Гавриш (самовыдвиженец) - 17,76%.

В округе №177 победил представитель Партии регионов Виктор Остапчук - 56,82%. На втором месте - Андрей Ровчак («Батькивщина») - 22,71%.

В округе №179 победил представитель Партии регионов Анатолий Гиршфельд - 45,16% голосов. На втором месте - Сергей Петренко («УДАР») - 13,56%.

В округе №180 победил представитель Партии регионов Александр Беловол - 55,32% голосов. На втором месте - Анатолий Дмитриев («Батькивщина») - 19,99%.

В округе №181 победил представитель Партии регионов Евгений Мураев - 56,15% голосов. На втором месте - Михаил Ярмолюк («УДАР») - 12,29%.

Справка УНИАН. В Харьковской области в целом 14 мажоритарных округов.