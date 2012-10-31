ЦИК обработала 97,48% протоколов

По состоянию на 07.44 обработано 97,48% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

По результатам обработки 97,48% протоколов: за Партию регионов проголосовали 30,32% избирателей, за ВО «Батькивщина» - 25,30%, за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,84%, за Коммунистическую партию Украины - 13, 30% за ВО «Свобода» - 10,31%, за партию Наталии Королевской «Украина - Вперед!» - 1,58%, за партию «Наша Украина» - 1,11%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 1, 08%; Остальные 13 партий набирают меньше одного процента голосов.