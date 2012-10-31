В конфликтный окружком прибыли командир "Беркута" и пресс-секретарь МВД
02:58, 31 октября 2012Политика
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Сотрудники милиции не задерживали тех, кто бил стекла на первом этаже Деснянской райдержадминстрации в Киеве, где расположена окружная избирательная комиссия № 215, чтобы не провоцировать беспорядки.
Об этом сообщил начальник управления по связям и информации МВД Украины Владимир Полищук, который сейчас находится на территории 215-й ОИК.
Вместе с тем корреспондент УНИАН отмечает, что в окружком прибыл также командир киевского подразделения специального назначения "Беркут" Владимир Александров.
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Кроме того, вокруг территории РГА ждут несколько десятков мужчин и женщин, называющих себя представителями Галины Гереги.
По данным милиции, грубых нарушений общественного порядка пока не зафиксировано.
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