В конфликтный окружком прибыли командир "Беркута" и пресс-секретарь МВД

Об этом сообщил начальник управления по связям и информации МВД Украины Владимир Полищук, который сейчас находится на территории 215-й ОИК.

Вместе с тем корреспондент УНИАН отмечает, что в окружком прибыл также командир киевского подразделения специального назначения "Беркут" Владимир Александров.

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Кроме того, вокруг территории РГА ждут несколько десятков мужчин и женщин, называющих себя представителями Галины Гереги.

По данным милиции, грубых нарушений общественного порядка пока не зафиксировано.