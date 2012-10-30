В 215-й ОИК побили окна

Отказ мотивирован большим количеством собравшихся у здания. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили правоохранители, на которых возложена охрана общественного порядка возле ОИК.

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"Их здесь около 150 человек. И что ... мы каждого должны задерживать?" - ответили сотрудники милиции на вопрос: почему никто из правонарушителей, совершивших действия против государственного учреждения, не задержан.

Как сообщал УНИАН, в Киеве группа сторонников ВО «Свобода» пыталась попасть в помещение окружной избирательной комиссии № 215, применив силу.

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции, отметив, что инцидент произошел около 21.30.

По данным Отдела связей с общественностью Главного управления МВД в Киеве, около 150 человек, представившиеся сторонниками "Свободы", пытались взломать дверь в кабинете № 143 и побили окна. В милиции напомнили, что ОИК находится в здании Деснянской райгосадминистрации.

К месту происшествия прибыли дополнительные наряды милиции, чтобы предотвратить противоправные действия.

Отвечая на вопрос, был ли задержан кто-то за противоправные действия, в главке милиции ответили отрицательно.

Также милиция не пыталась убедиться, действительно лица, совершающие противоправные действия, являются сторонниками «Свободы», и есть ли у них вообще какие-то документы.

По данным пресс-службы ВО «Свобода», вечером окружная избирательная комиссия № 215 приняла решение о пересчете бюллетеней с участка № 800244, где произошло фальсификации результатов после "уточнения" протоколов. Пересчет происходит в присутствии лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока и представителей СМИ.