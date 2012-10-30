Томенко: Оппозиция должна отказаться от работы в ВР, если не прекратят фальсификации

21:04, 30 октября 2012
Политика
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Оппозиция должна отказаться от работы в новом парламенте, если власти не прекратят тотальные фальсификации.

Томенко говорит, что речь идет уже о десятках округов

Об этом корреспонденту УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады, один из лидеров партии «Батькивщина» Николай Томенко.

Он подчеркнул, что сейчас начался тотальный пересмотр результатов выборов не только в мажоритарных округах, но и в многомандатном округе.

«Если раньше мы говорили о 10 округах, то сейчас уже появляется информация о нескольких десятках, где идет так называемое уточнение результатов, а фактически переписывание протоколов результатов голосования за мажоритарщиков и политические силы в целом», - сказал Н.Томенко.

Он отметил, что такие действия становятся системными и заставляют оппозицию защищаться всеми доступными методами.

«Хотим предупредить власть - если эта схема не прекратит реализовываться, то оппозиция, по моему убеждению, должна ставить вопрос о признании выборов недействительными и отказываться работать в новом парламенте», - сказал Н.Томенко.

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