Томенко: Оппозиция должна отказаться от работы в ВР, если не прекратят фальсификации
Оппозиция должна отказаться от работы в новом парламенте, если власти не прекратят тотальные фальсификации.
Об этом корреспонденту УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады, один из лидеров партии «Батькивщина» Николай Томенко.
Он подчеркнул, что сейчас начался тотальный пересмотр результатов выборов не только в мажоритарных округах, но и в многомандатном округе.
«Если раньше мы говорили о 10 округах, то сейчас уже появляется информация о нескольких десятках, где идет так называемое уточнение результатов, а фактически переписывание протоколов результатов голосования за мажоритарщиков и политические силы в целом», - сказал Н.Томенко.
Он отметил, что такие действия становятся системными и заставляют оппозицию защищаться всеми доступными методами.
«Хотим предупредить власть - если эта схема не прекратит реализовываться, то оппозиция, по моему убеждению, должна ставить вопрос о признании выборов недействительными и отказываться работать в новом парламенте», - сказал Н.Томенко.