В округе Гереги и Ильенко - столкновение, неизвестные похитили решающий протокол (фото)

В окружной избирательной комиссии №215 представители Всеукраинского объединения «Свобода» перехватили переданный в серверную окружкома фальшивый протокол УИК, в котором были переставлены местами результаты голосования за «свободовца» Андрея Ильенко и провластную кандидатку Галину Герегу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», в протоколе цифры, которые отличались от реальных результатов, означали количество голосов, отданных за Г.Герегу и А.Ильенко. Поскольку результаты двух кандидатов поменяли местами, у Г.Гереги стало на 200 голосов больше.

В Своем facebook Ильенко заявил: "Протокол с участка 244 был решающим. На нем я набрал 539, а Герега 428 - подтверждение на фото! Но в последний момент появился "уточненный протокол", в котором все наоборот - Герега 539, Ильенко - 428! Подтверждение фальсификации у меня на руках! "

Фото протокола с мокрой печатью, который есть у Ильенко, можно увидеть здесь.

В то же время протоколы с «мокрыми печатями», которые имеют представители ВО «Свобода», ВО «Батькивщина» и партии «УДАР», свидетельствуют о подлоге переданного в серверную ОИК протокола. В пресс-службе «Свободы» предполагают, что фальсифицированный документ в ОИК передал представитель участковой избирательной комиссии.

ВО «Свобода» требует, чтобы Центральная избирательная комиссия приняла соответствующие меры с целью прекращения фальсификаций результатов голосования в 215-м избирательном округе.

Члены окружкома проголосовали за пересчет голосов на участке, с которого был передан поддельный протокол. В настоящее время ОИК №215 приостановила свою работу.

«Кроме того, пропал юрист ОИК, единственный кто имеет ключи от архива, где хранятся все протоколы и бюллетени», - сообщает пресс-служба партии.

Как сообщил Тиждень.ua "свободовцы" хотели зафиксировать фальсификации результатов выборов и пытались прорваться в архив, где хранятся протоколы и бюллетени. Милиционеры не дали им это сделать. Активисты "Свободы" пытались выбить дверь архива.

Впрочем, позже столкновения в помещении завершились. К журналистам вышел народный депутат от БЮТ-Батькивщина Владимир Яворивский и сообщил, что он вместе с Ильенко побывали в архиве и "вроде все протоколы в порядке". Хотя сначала, по словам Яворивского, "слышался запах горелого".

Как сообщили активисты "Свободы", сейчас вспыхнули столкновения у здания ОИК между "националистами" и неизвестными людьми спортивного телосложения.