Батькивщина требует создать ВСК по расследованию фальсификаций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель юридического департамента центрального штаба «Батькивщины» Павел Петренко.

«После начала работы новой Верховной Рады будет создана специальная следственная комиссия, которая будет рассматривать каждый без исключения факт фальсификации и нарушений на этих выборах. И каждый член комиссии, каждый председатель комиссии, причастный к фальсификации, будет привлечен к уголовной ответственности», - отметил П.Петренко.

По его словам, провластные кандидаты уже на следующий день после прохождения в ВР забудут о членах комиссии, а те за фальсификацию могут попасть в тюрьму.

«У вас есть выбор: или получить 500 долларов и 6 лет тюрьмы, или поступить честно и по закону», - добавил П.Петренко.

Он отметил, что оппозиция зафиксировала в ряде участков внесение в базу информации, которая не отвечает действительности. В частности, в базу вносятся данные, которые в 4-5 раз завышают результаты Партии регионов. П.Петренко отметил, что такая ситуация происходит в избирательных округах Киевской области. «Таких фактов мы зафиксировали несколько десятков», - сообщил он.

П.Петренко, рассказывая о ситуации в мажоритарных округах, отметил, что власть прибегает к новым технологиям фальсификации. В частности, в округах в Николаевской и Кировоградской областях власть заставляет членов УИК и наблюдателей «задним числом» составлять акты о нарушении в день голосования для того, чтобы через суды признавать выборы на ряде участков недействительными.

«Я хочу предостеречь судей, которые будут рассматривать эти дела: каждый за неправосудное решение будет нести ответственность», - сказал П.Петренко. Он также добавил, что все незаконные действия оппозиция обжалует в судах. «Количество рассматриваемых исков измеряется сотнями», - сообщил он.

По словам П.Петренко, оппозиция просит международных наблюдателей не уезжать из Украины, ведь «основные фальсификации сейчас продолжают происходить».