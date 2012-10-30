Член ЦИК: в электронную систему «Выборы» вносятся «фантомные» результаты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ж.Усенко-Черная заявила сегодня во время заседания по приему протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на выборах народных депутатов 28 октября.

«Есть целый перечень округов, в которых имеют место разногласия между введением в информационно-аналитическую систему «Выборы» и протоколами с мокрыми печатями и подписями членов избирательных комиссий. Таких округов по Украине достаточно много», - сказала Ж.Усенко-Черная.

Заместитель председателя ЦИК предложила проверять протоколы участковых избиркомов по итогам голосования для того, чтобы такие разногласия можно было своевременно обнаружить.

Ж.Усенко-Черная подчеркнула, что количество протоколов участковых избирательных комиссий были ограниченным, каждый из них имел соответствующую нумерацию. «Необходимо, чтобы мы могли физически их осмотреть, чтобы не было фантомных данных или потемкинских деревень», - отметила она.

На заседании, которое началось в 12.00, ЦИК принял протоколы двух окружных избирательных комиссий – одной из Донецкой области и одной из Полтавской области. Сейчас в заседании ЦИК объявлен перерыв.