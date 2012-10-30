По спискам «Батькивщина» лидирует в 15 регионах, ПР - в 11, «Свобода» - в одном

В частности, по информации сайта ЦИК, ВО «Батькивщина» лидирует в таких регионах:

Винницкая обл. – 44,45%, Волынская обл. – 39,68%, Житомирская обл. – 34,96%, Ивано-Франковская обл. – 39,50%, Киевская обл. – 36,67%, Кировоградская обл. – 30,96%, Полтавская обл. – 30,09%, Ривненская обл. – 36,39%, Сумская обл. – 36,14%, Тернопольская обл. – 39,07%, Хмельницкая обл. – 37%, Черкасская обл. – 38,10%, Черновицкая обл. – 39,28%, Черниговская обл. – 30,70%, г. Киев – 31,08%.

ПР набирает больше всего в таких регионах:

АРК – 52,29%, Днепропетровская обл. – 35,79%, Донецкая область – 65,03%, Закарпатская обл. – 30,82%, Запорожская обл. – 40,84%, Луганская обл. – 57,29%, Николаевская обл. – 40,45%, Одесская обл. – 41,87%, Харьковская обл. – 40,93% и Херсонская обл. – 29,67%, Севастополь – 46,90%.

ВО «Свобода» набрала больше всего голосов во Львовской области – 37,58%.