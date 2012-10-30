В Одессе уже празднуют победу Кивалов, Труханов и Гриневецкий

Как передает корреспондент УНИАН, окружных комиссии в Одессе завершили обработку протоколов участковых комиссий и предоставили в Центризбирком окончательные результаты голосования.

Согласно обнародованным результатам голосования, за Г.Труханова в Суворовском районе Одессы проголосовал 61% избирателей, за С.Кивалова в Приморском районе - 56,79%, за С.Гриневецкого в Малиновском районе - 32,03%.

Всего на 1,17% меньше голосов, чем С.Гриневецкий, было отдано голосов за его конкурента-самовыдвиженца Геннадия Чекиту.

По данным ОИК, за Г.Труханова проголосовали на 44,94% больше одесситов, чем за его основного соперника от ВО «Батькивщина» Александра Сомова, а за С.Кивалова - на 31,75%, чем за представителя оппозиции Владимира Усова, также баллотировавшего в Приморском районе.