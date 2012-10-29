В ЦИК приехали охранники Азарова

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня к охране ЦИК, которую осуществляют сотрудники Управления государственной охраны и МВД, привлечены и сотрудники СБУ.

Председатель ЦИК Владимир Шаповал отметил, что Центризбирком не инициировал усиления охраны здания. "Центральная избирательная комиссия к самосохранению готова, но не в таких формах. Такой инициативы с нашей стороны не было", - сказал он.

"Некоторые представители, наверное, руководители правоохранительных органов, как мне кажется, перестарались. Большое количество так называемых правоохранителей вокруг Центральной избирательной комиссии может натолкнуть на мысль, что здесь что-то нечисто", - отметил председатель ЦИК.