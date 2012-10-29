«Батькивщина» лидирует в 14 регионах, ПР - в 12, «Свобода» - в одном

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал сегодня на брифинге в ЦИК.

"Предварительные результаты свидетельствуют об устоявшихся симпатиях избирателей", - сказал В.Шаповал.

По его словам, Партия регионов традиционно лидирует в Донецкой, Луганской областях, в Крыму, Севастополе, в Одесской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Закарпатской и Херсонской областях.

"Партия "Батькивщина" побеждает на западе страны – в Ивано-Франковской, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Хмельницкой областях, а также в центре – Киевской, Сумской, Черкасской областях.

"Батькивщина" также лидирует в Ривненской, Житомирской, Черниговской, Полтавской областях и в Киеве", - добавил председатель ЦИК.

Согласно электронным данным системы "Выборы" партия "Свобода" на голосовании по партийным спискам побеждает только в одном регионе – во Львовской области. Все другие участники гонки – КПУ и "УДАР" в регионах по предварительным результатам занимают 2-е, 3-е или 4-е место.

На данный момент ЦИК обработал 43,32% протоколов. Партия регионов, как раньше, лидирует при поддержке 35,30 % избирателей, на втором месте – партия "Батькивщина" – 21,76%, на третьем – КПУ (14,98%). Далее идут "УДАР" (12,89 %) и "Свобода" (8,20 %).