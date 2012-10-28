Розинская обжалует результаты выборов в округе № 223 в Киеве, если там победит Пилипишин

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН в рамках проекта «Избирательная ночь 2012: первые впечатления, оценки и комментарии».

«Мы увидим, если господин Пилипишин будет побеждать, мы, бесспорно, будем обжаловать эту победу. Я убеждена, он победить не может. Даже при всех этих миллионах, которые, я убеждена, он потратил. Мы будем бороться за признание результатов недействительными», - сказала Н.Розинская.

Она отметила, что признает победу любого другого кандидата в народные депутаты в 223-м округе, но только не В.Пилипишина.

Как сказала Н.Розинская, избиратели сообщили ей, что взяли продукты от В.Пилипишина, но голосовать за него не будут.

«Раздавались пакетики с чаем, чашки, стиральный порошок, где-то шпроты, боюсь даже сказать, просроченные», - заметила Н.Розинская.

При этом, по ее словам, продукты раздавались не от В.Пилипишина, а от общественной организации, что юридически не является нарушением избирательного законодательства.