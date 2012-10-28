КИУ заявляет, что в Донецкой области наблюдателей нагло выгоняли с участков

Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Донецкой облорганизации КИУ Сергей Ткаченко.

По его словам, на избирательных участках № 141971 (округ № 41) и № 141812 (округ № 44) незаконно с помощью правоохранителей члены участковой избирательной комиссии вывели наблюдателей «ОПОРЫ» из помещения избирательного участка. Наблюдатели на этих участках обнаружили попытки неизвестных лиц неоднократно проголосовать на этом участке.

Также на отдельных участках избирательного округа №44 оказывается давление на наблюдателей от Донецкой облорганизации КИУ.

С.Ткаченко отметил, что угрозы стали раздаваться тогда, когда наблюдатели заметили, что некоторые избиратели голосуют по несколько раз - они обратились к УИК, чтобы просмотреть документы этих избирателей, однако члены комиссии им отказали. После этого на участке №141812 наблюдатель от Партии регионов начал угрожать журналисту издания «Точка опоры». Подобная ситуация с угрозами в отношении представителей «ОПОРЫ» повторилась и на участке №141771.

С. Ткаченко также сообщил, что официальный наблюдатель от кандидата-самовыдвиженца Владимира Поддубного на участке №140704 (округ № 52, г.Дзержинск) сообщил, что ему угрожали неизвестные лица. Он рассказал, что когда вышел на улицу подышать воздухом, к нему подъехала черная машина, из нее вышел неизвестный, который начал угрожать. Наблюдатель испугался и покинул избирательный участок.

С, Ткаченко подчеркнул, что «удаление официальных наблюдателей с избирательных участков, согласно закону о выборах, являются официальным основанием для признания голосования на данных избирательных участках недействительными.

По его словам, КИУ будет все эти факты доводить до ЦИК и общественности и через суды требовать непризнания результатов выборов на тех участках, где были необоснованно удалены официальные наблюдатели.