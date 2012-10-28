Посол РФ надеется, что новые партии не будут так радикальны, как заявляли

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.Зурабов сказал в комментарии журналистам.

Посол подчеркнул, что в связи с прохождением в парламент новых политических сил не видит «особых рисков для российско-украинских отношений». По его словам, появление новых политических сил в Верховной Раде Украины «будет влиять в первую очередь на внутриукраинскую повестку, хотя, конечно, опосредованно это повлияет и на российско-украинскую повестку, потому что целый ряд вопросов на сегодняшний день развивается и подготавливается на уровне межпарламентского взаимодействия».

По словам М.Зурабова, прохождение новых политических сил определенным образом повлияет на реформирование украинской экономики, поскольку эти политические силы не всегда будут подходить компромиссно в «достаточно чувствительных вопросах», как это было в нынешнем парламенте.

М.Зурабов высказал надежду, что предвыборная риторика этих партий, в частности «Свободы», будет отличаться от той политики, которую эти политические силы будут исповедовать при принятии решений.

Посол напомнил о том, что в российско-украинских отношениях был период, когда подходы были такими, что это повлияло на экономическое сотрудничество (наверное, речь идет о том периоде, когда Президентом Украины был Виктор Ющенко – УНИАН).

М.Зурабов подчеркнул, «за любую политику надо платить конкретную экономическую цену, и осознание этого, я думаю, присутствует у всех украинских политиков».

По его словам, не понимать этого могут только те политические силы, которые хотят экономической и политической дестабилизации в стране.