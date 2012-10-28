Оппозиция заявляет, что после закрытия участков начала расти явка избирателей

Об этом сообщили на совместной пресс-конференции лидеры объединенной оппозиции Александр Турчинов и Арсений Яценюк.

"Нас беспокоит явка. По нашей информации, она продолжает расти, несмотря на то, что избирательные участки уже закрыты", - цитирует Турчинова Украинская правда.

По его словам, "начинается самый ответственный период, и только после подсчета голосов, в частности, на мажоритарных округах, можно будет говорить о результатах, которые могут существенно отличаться от экзит-полов".

Турчинов напомнил, что, согласно закону, ЦИК должен объявить официальные данные по явке до 20.30.

"Мы боремся за каждый округ. У нас есть информация, что даже на восточной Украине оппозиция побеждает на нескольких округах", - сказал Яценюк.

По его словам, у оппозиции есть информация, что начиная с 18 часов, "с участков начали массово вывозить наблюдателей от оппозиции", очевидно, чтобы они не участвовали в подсчете голосов.