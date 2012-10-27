Батькивщина: В Киев с Востока свозят «наблюдателей» спортивной внешности

18:29, 27 октября 2012
Политика
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Оппозиция заявляет, что в Киев и область свозят "наблюдателей" спортивной внешности с Востока Украины, для "контроля выборов".

Молодые люди спортивной внешности прибывают в Киевскую область, чтобы «контролировать» ход выборов, заявляет пресс-служба Батькивщины.

В частности, 27 октября около 600 молодых людей было расселено в Белой Церкви, а еще 3000 - в Конча-Заспе.

По словам местных жителей, эти люди прибыли из Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей.

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