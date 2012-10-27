Батькивщина: В Киев с Востока свозят «наблюдателей» спортивной внешности

Молодые люди спортивной внешности прибывают в Киевскую область, чтобы «контролировать» ход выборов, заявляет пресс-служба Батькивщины.

В частности, 27 октября около 600 молодых людей было расселено в Белой Церкви, а еще 3000 - в Конча-Заспе.

По словам местных жителей, эти люди прибыли из Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей.