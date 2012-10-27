Информацию о вооруженном нападении на «литвиновку» опровергает милиция

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

«27 октября пресс-службой одной из партий распространено заявление о том, что в Макеевке якобы обстреляли кандидата в народные депутаты Наталью Бакулину. Данная информация не соответствует действительности», - сказано в сообщении.

Установлено, что вечером 26 октября около 23.00 Н.Бакулина с мужем Андреем Хавроненко возвращались домой. Когда они приблизились к своему подъезду, к А.Хавроненко подошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал от него лечь на землю. По словам Н.Бакулиной, ее супруг бросился бежать, однако незнакомец попытался его догнать, затем ранил его несколькими выстрелами в ноги и скрылся.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Центрально-Городского райотдела Макеевского горуправления милиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия». В настоящее время правоохранителями принимаются меры к установлению личности злоумышленника.

«Сама Н.Бакулина обратилась в районную милицию с заявлением, в котором просит оградить ее от необоснованных высказываний о какой-либо связи между ее политической деятельностью и хулиганским нападением на ее мужа, имевшим место в ночь на 27 октября», - утверждают в милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецкой областной организации ВОО «Комитет избирателей Украины» информировали, что в Макеевке ночью было совершено вооруженное нападение с использованием огнестрельного оружия на кандидата в народные депутаты по избирательному округу №56 Н.Бакулину.

По словам Н.Бакулиной, вчера около 23.30 она со своим мужем А.Хавроненком возвращалась из кинотеатра и уже возле подъезда дома «из кустов вышел человек с пистолетом Макарова» и направил пистолет в ее сторону. Муж прикрыл ее и получил 4 огнестрельных ранения в ноги, заявила Н.Бакулина.