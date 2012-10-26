Первый национальный канал организовывает круглосуточное освещение хода выборов
В частности, с помощью камер видеонаблюдения, установленных на 32,188 избирательных участках, зрители в воскресенье 28 октября получат возможность следить за ходом выборов в режиме он-лайн непосредственно в эфире Первого Национального.
Кроме этого, в этот день будут работать сразу две новостные студии. Выпуски программы "Новости" будут выходить каждый час, начиная с 8:00.
Вторая новостная студия будет организована для общения с членами ЦИК и международными экспертами, анонсирования прямых трансляций брифингов, пресс-конференций и круглых столов, которые будут происходить в ЦИК и МИД, выдачи экстрасообщений в перерыве между регулярными выпусками новостей, а также для комментирования событий (и, возможно, нарушений), зафиксированных камерами наблюдения.
В 19:50 журналисты Первого Национального передадут слово ведущему Савику Шустеру, который выйдет в эфир со специальным проектом, посвященным парламентским выборам 2012 года, на базе студии "Шустер-LIVE". В проекте примут участие известные политики, члены ЦИК, международные наблюдатели и независимые эксперты. Также запланированы включения из штабов ведущих политических сил Украины, с ЦИК и МИД.
Спецпроект Савика Шустера будет транслироваться в эфире Первого Национального с 19:50 до 2:00.