В пресс-центре УНИАН начнется уникальный проект - «Ночь выборов-2012: первые впечатления, оценки и комментарии».

28 октября в 20.00 в пресс-центре информационного агентства УНИАН начнется уникальный проект - «Ночь выборов-2012: первые впечатления, оценки и комментарии». Сразу после закрытия избирательных участков и объявления экзит-полов свои оценки хода завершившейся кампании, самого избирательного процесса дадут отечественные и международные наблюдатели, ведущие эксперты, европейские политики и оппозиционные кандаты-мажоритарщики. Впервые в Украине, с помощью технологии TelePresence в рамках проекта будет обеспечена телевизионная связь в реальном времени с возможностью двустороннего общения и эффектом виртуального присутствия иностранных спикеров. Проект "Ночь выборов - 2012" в УНИАН состоится при поддержке технического партнера - компании "Новые Телекоммуникации", который является первым в Украине оператором услуг на основе технологии TelePresence (с помощью технологии TelePresence обеспечиваются переговорные процессы с эффектом присутствия и одновременным подключением к 16 странам мира).

Программа мероприятия:

20:05 - просмотр прямой трансляции объявления результатов экзит-полов

20:15 - выступление главы Комитета избирателей Украины Александра Черненко с информацией о предварительной оценке хода выборов

20:45 - прямое включение из Москвы с помощью технологии TelePresence. Посол Украины в Российской Федерации расскажет об организации голосования за рубежом.

21:00 - кандидаты в народные депутаты Украины от оппозиционных сил о ходе выборов и сложностей нынешней кампании

22:10 - как повлияют выборы и их результат на отношения Украины с миром? Представители ПАСЕ - Луис Фрага, Испания и Анна Чурдова, Чехия (вице-президент ПАСЕ 2008-2010)

23:00 - итог Кампании-2012 и ее результатов и последствий для Украины от международных наблюдателей ENEMO

23:30 - запланировано прямое включение из Брюсселя с помощью технологии TelePresence. Специальный корреспондент УНИАН в Брюсселе Сергей Воропаев - о том, как обсуждают ход украинских выборов европейские политики и журналисты, как прогнозируют дальнейшее развитие отношений Украины с ЕС в зависимости от результатов голосования

00:00 - итоги, результаты, нарушения избирательного права во время парламентской кампании - оценка гражданской сети «ОПОРА»

00:30 - Мэт Роянски (фонд Карнеги) на прямом включении из Вашингтона даст взгляд из-за океана на избирательную кампанию в Украине с помощью технологии TelePresence Также ожидаются выступления Алекса Миллера, вице-спикера Кнессета Израиля, и Джона Виттиндейла, председателя комитета по вопросам культуры и СМИ Парламента Великобритании. Аккредитация на все мероприятия исключительно для журналистов по редакционным удостоверениям.

О возможных изменениях будет сообщено дополнительно. Контактный телефон пресс-центра (044) 279-35-23.