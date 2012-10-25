Венедиктов: Россия преподнесла Януковичу отравленный подарочек

Об этом заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" ее главный редактор Алексей Венедиктов.

"Этот же скандал наносит удар по Януковичу. В это воскресенье выборы. Это напоминает тюремный скандал в Грузии?... И получается, что Российская Федерация преподнесла Януковичу отравленный подарочек, потому что сейчас только ленивый из оппозиции на Украине не говорит – да что ж такое, иностранное государство действует на нашей территории, как у себя дома!".

Алексей Венедиктов считает также, что украинская погранслужба, утверждающая, что Развозжаев прошел пограничный контроль без жалоб, должна предоставить видео, подтверждающее это.

"Я знаю, что на пограничных пунктах пограничная охрана Украины всё делает под камерой. Грубо говоря, если Леонид Развозжаев, как утверждают украинские пограничники, прошёл сам и предъявил паспорт, и так далее, хотелось бы кадры, да? Потому что сейчас люди... и управление комиссара по беженцам начинают обвинять украинскую спецслужбу, что она способствовала похищению. Это похищение", - считает Венедиктов.

Как сообщал УНИАН, 20 октября появилась информация о том, что российский оппозиционер, член совета «Левого фронта» Л.Развозжаев был похищен неизвестными возле здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Киеве.

По словам российского политика Ильи Пономарева, «Леонид Развозжаев находился в Киеве на легальном основании со среды, 17 октября. После того, как в пятницу, 19 октября, он был объявлен в федеральный розыск СК РФ, Леонид решил обратиться к международным инстанциям с просьбой предоставить ему политическое убежище. Развозжаев заполнил анкету и подал заявление на имя верховного комиссара. Когда он вышел из здания управления по улице Лаврской, 16, сотрудники ведомства услышали крики о помощи, после этого Леонида никто не видел, и он не выходил на связь».

21 октября Басманный районный суд Москвы вынес постановление об аресте Л.Развозжаева до 16 декабря.

Следствие в РФ выдвинуло Л.Развозжаеву обвинение по делу о подготовке массовых беспорядков. Его содержат в одиночной камере «Лефортово».

23 октября помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Сергей Астахов заявил, что помощник депутата Госдумы РФ И.Пономарева, оппозиционер Л.Развозжаев 19 октября легально покинул Украину, и во время пересечения государственной границы никаких замечаний пограничникам не высказывал.

В свою очередь, источник в силовых структурах Украины сказал агентству, что Л.Развозжаев покинул пределы страны не воздушным путем.

"Развозжаев отправился в Россию не на самолете", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в силу сложившихся обстоятельств, он не может раскрыть других подробностей.