Украинские погранцы: Развозжаев при пересечении границы не жаловался
Помощник депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева оппозиционер Леонид Развозжаев 19 октября легально покинул Украину и во время пересечения государственной границы никаких замечаний пограничникам не высказывал.
Об этом заявил помощник главы государственной пограничной службы Украины Сергей Астахов.
"Девятнадцатого октября по своему официальному документу Развозжаев выехал. Никаких жалоб от него (Развозжаева) не было", - цитирует Астахова РИА "Новости".
В свою очередь, источник в силовых структурах Украины сказал, что Развозжаев покинул пределы страны не воздушным путем.
"Развозжаев отбыл в Россию не на самолете", - отметил собеседник агентства.
По его словам, в силу сложившихся обстоятельств он не может раскрыть другие подробности.
Следствие в РФ предъявило обвинение оппозиционеру Леониду Развозжаеву по делу о приготовлении массовых беспорядков, которое было возбуждено после показа фильма "Анатомия протеста-2".