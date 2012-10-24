Кличко обещает, что в парламенте всем провокаторам припомнит эти выборы

Об этом заявил лидер партии "УДАР" Виталий Кличко во время общения с журналистами в Луцке, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По его словам, последняя неделя до выборов стала рекордной по количеству провокаций и инспирированных властью громких дел против рейтинговых кандидатов-мажоритарщиков от "УДАРа", которых давлением и шантажом пытаются снять с избирательной гонки.

Политик отметил, что парламентская кампания 2012 года - четвертая, в которой он принимает участие (если считать местные выборы) и является самой грязной и самой жесткой из всех. "Так много еще никогда не использовалось грязи, заказных газет, листовок, фильмов, административного ресурса. На нас давят физически, с помощью налоговой, прокуратуры, судов, милиции. Без оснований открывают дела на представителей нашей команды.

В Броварах сейчас дело находится в суде, чтобы снять нашего кандидата, главного оппонента власти там - Павла Ризаненко.

В Запорожье против Вадима Кривохатько возбудили три уголовных дела", - рассказал В.Кличко.

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Он вспомнил о ситуации в Тернопольской области, где на представителя партии Виталия Ломаковича пытаются "повесить" статью за мошенничество, чтобы как можно скорее отстранить его от участия в выборах.

И абсурдную ситуацию в Кировограде, где суд запретил кандидату от " УДАРа" Максиму Кидруку использовать в агитации партийную символику.

"Знаете, что объединяет этих людей - не только то, что они находятся в партии "УДАР", но и то, что они являются лидерами поддержки избирателей. Они имеют самую лучшую поддержку и являются угрозой тем представителям власти, которые на сегодняшний день баллотируются, и они делают все возможное, чтобы снять этих наших кандидатов", - считает В.Кличко.

Политик отметил, что "УДАР" всеми возможными методами будет защищать своих кандидатов и собирается привлечь как можно больше наблюдателей для наблюдения за избирательным процессом и защиты результатов голосования. "Махинации и манипуляции начинаются не в день выборов, а задолго до того. Мы готовим своих наблюдателей. У меня было много встреч с иностранными представителями, и я обратился к ним с просьбой предоставить как можно больше международных наблюдателей на избирательные участки, там, где мы ожидаем самые большие фальсификации. Также мы обращаемся к гражданам с призывом быть осторожными, быть активными, если они видят фальсификации, обращаться к нашим штабам, к нашим партийцам, к средствам массовой информации со случаями, если они видят эти фальсификации", - подчеркнул лидер "УДАРа".

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Также В.Кличко отметил, что в следующей ВР одним из первых вопросов его фракция будет инициировать создание специальной следственной комиссии по изучению нарушений избирательного процесса, чтобы имена всех причастных к махинациям были названы публично и все эти материалы были переданы для реакции правоохранительным органам.