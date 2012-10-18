Кличко сделал предложение Тягнибоку

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«УДАР» предложил «Свободе» координировать свои действия по защите результатов выборов.
Политическая партия «УДАР» предложила ВО «Свобода» координировать свои действия по защите результатов выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Харькове заявил журналистам лидер партии «УДАР» Виталий Кличко.
Он отметил, что сегодня «УДАР» сотрудничает с политической партией «ВО «Батькивщина» в вопросах противодействия возможной фальсификации результатов выборов.
«Нам нужно сосредоточиться не на будущих действиях, потому что будущее может быть перечеркнуто, потому что мы не сможем, во-первых, получить хороший результат, и главное – защитить его. Сегодня мы («УДАР» и ВО «Батькивщина» - УНИАН) координируем, мы вместе обращаемся к международным наблюдателям, мы координируем их действия на те участки, где наиболее вероятны махинации, где нет достаточного количества наших представителей», - сказал В.Кличко.
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Он также в очередной раз подчеркнул, что "УДАР" ни при каких условиях не будет сотрудничать с Партией регионов и Коммунистической партией Украины.
«Ни при каких условиях мы не будем сотрудничать с Партией Регионов и их сателлитами - коммунистами в следующем парламенте. По социологии, очень велики шансы, что в следующем парламенте будут присутствовать представители коммунистов и регионов. Так вот, ни при каких условиях мы с ними сотрудничать не будем», - подчеркнул В.Кличко.