Кличко: Количество «чернухи» против УДАР достигла критического уровня

С приближением дня выборов количество «чернухи», в которой поливают грязью не только лидера «УДАРа», но и кандидатов-мажоритарщиков от партии, достигло критического уровня. Об этом заявил Виталий Кличко во время встречи с жителями Днепровского района столицы, сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа».

В.Кличко отметил, что политические оппоненты пытаются запятнать репутацию «Удара» любым возможным способом: выпускают газеты-однодневки с клеветническими статьями, заказывают грязную антирекламу и даже монтируют видеоролики, в которых обвиняют кандидатов от «УДАРа» в преступлениях. Однако, отметил В.Кличко, «грязь к нам не прилипает, потому что люди видят - мы никогда не использовали грязные технологии, никогда не пытались унизить достоинство наших конкурентов, и не выискивали компромат. В то же время наши политические оппоненты пытаются вылить на нас максимальное количество грязи».

Так, в частности, кандидата-мажоритарщика Виктора Чумака, который представляет «УДАР» в избирательном округе № 214 в столице, обвиняют в якобы подготовке нападения на самого себя. В сети вирусными методами распространяют клеветническое видео, снятое якобы скрытой камерой. Оппонентом В.Чумака в округе является печально известный представитель «молодой команды» экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Олесь Довгий. В.Кличко напомнил, что киевляне хорошо помнят о результатах работы мэра Л.Черновецкого и его «молодой команды». По его словам, «они ограбили Киев», и «теперь опять рвутся к власти». В.Кличко призвал избирателей не делать ошибок и не допустить победы представителя власти. «Говорите со своими родственниками, друзьями, коллегами. Нам нужно объединиться и отдать свои голоса в интересах представителей демократических сил, чтобы сделать невозможным присутствие выдвиженцев нынешней власти в новом парламенте», - заявил лидер «УДАРа».