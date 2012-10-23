Послу США отказали в свидании с Луценко

Руководством Государственной пенитенциарной службы Украины предоставлено разрешение вице-президенту Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, руководителю кратковременной миссии ОБСЕ в Украине Вальбурге Габсбург Дуглас и руководителю программ Международного Секретариата ОБСЕ Анне Черновой на посещение сегодня, 23 октября, осужденного бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко в Менской исправительной колонии Черниговской области (№91).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтС, разрешение предоставлено в соответствии с личным обращением осужденного и на основании официального обращения вице-президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, полученного через МИД Украины.

В ведомстве объяснили, что, поскольку, в соответствии с действующим законодательством, заключенный имеет право на одно краткосрочное свидание в месяц, и Ю.Луценко использует его для встречи с представителями ПА ОБСЕ, руководство Менской исправительной колонии информировало посла США в Украине Джона Ф.Теффта о невозможности организации сегодня свидания с Ю.Луценко.

Кроме того, ГПтС сообщает, что Посол ЕС в Украине Ян Томбински к руководству ведомства или исправительной колонии с просьбой о встрече с осужденным Ю.Луценко вообще не обращался.

Как сообщал УНИАН, 19 октября жена экс-министра Ю.Луценко Ирина заявила, что пенитенциарная служба безосновательно отказывает послу США во встрече с Ю.Луценко.

«Неделю назад ко мне обратился представитель посла США. Сказал, что пенитенциарная служба в очередной раз отказала послу во встрече с Луценко, ссылаясь на то, что экс-министр якобы уже исчерпал лимит краткосрочных свиданий за октябрь», - рассказала жена Ю.Луценко в комментарии «Украинской правде».

Она сообщила, что в действительности ее муж еще ни с кем в октябре не встречался, а следовательно, лимит не может быть исчерпан.

«Понимая, что пенитенциарная служба будет и дальше отказывать, Луценко написал заявление администрации Менской колонии, что он желает воспользоваться своей краткосрочной встречей в октябре. Он хочет, чтобы на встречу были приглашены те высокопоставленные должностные лица, которые ранее уже выражали желание встретиться с ним», - сказала И.Луценко.

Она сообщила, что на 23 октября планируется приезд к Ю.Луценко не только посла США Дж.Теффта, но и главы Представительства Евросоюза в Украине Я.Томбински и вице-президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ В.Дуглас.