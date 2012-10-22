Американского посла могут завтра и не пустить к Луценко

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в Государственной пенитенциарной службе Украины.

«Вопрос относительно предоставления послу США разрешения на завтрашнее посещение Луценко по состоянию на конец рабочего дня еще не решен», - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 19 октября жена экс-министра Ю.Луценко Ирина заявила, что пенитенциарная служба безосновательно отказывает послу США во встрече с Ю.Луценко.

«Неделю тому назад ко мне обратился представитель посла США. Сказал, что пенитенциарная служба в очередной раз отказала послу во встрече с Луценко, ссылаясь на то, что экс-министр якобы уже исчерпал лимит краткосрочных свиданий за октябрь», - рассказала жена Ю.Луценко в комментарии «Украинской правде».

Она сообщила, что в действительности ее муж еще ни с кем в октябре не встречался, а следовательно, лимит не может быть исчерпан.

«Понимая, что пенитенциарная служба будет и дальше отказывать, Луценко написал заявление администрации Менской колонии, что он желает воспользоваться своей краткосрочной встречей в октябре. Он хочет, чтобы на встречу были приглашены те высокопоставленные должностные лица, которые ранее уже выражали желание встретиться с ним», - сказала Ю.Луценко.

Она сообщила, что на 23 октября планируется приезд к Ю.Луценко не только посла США Дж.Теффта, но и главы Представительства Евросоюза в Украине Яна Томбински и вице-президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Вальдебурги Габсбург Дуглас.