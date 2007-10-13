Фельдман инициирует создание харьковского лобби в новом парламенте

Александр ФЕЛЬДМАН, 43-й номер избирательного списка Блока Юлии ТИМОШЕНКО, инициирует подписание «Меморандума о создании депутатского объединения «За Харьков!» в Верховной раде Украины VI созыва.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе А.ФЕЛЬДМАНА.

«Харьковщина, как многомиллионный регион, интеллектуальный центр страны, столица многих отраслей образования и высокотехнологичного производства, нуждается в высоком представительстве собственных интересов на центральном политическом уровне. При этом харьковская община через отмену мажоритарной системы выборов, отсутствие институтов регионального представительства и несовершенство нынешней политической системы не имеет в своем распоряжении механизмов защиты собственных интересов и их цивилизованного лоббизма», - отмечается в тексте Меморандума.

«После подведения предварительных итогов выборов можно с уверенностью сказать, что у Харькова наконец появилась уникальная возможность получить свое мощное представительство в парламенте и сформировать региональное депутатское объединение», - считает А.ФЕЛЬДМАН.

По его данным, в Верховной раде VI созыва от разных политических сил избраны 14 народных депутатов-харьковчан.

А.ФЕЛЬДМАН предлагает всем депутатам-харьковчанам, независимо от партийной принадлежности, объединиться в рамках депутатской группы «За Харьков!», чтобы вместе отстаивать интересы жителей своего региона в парламенте.

Как отмечают эксперты, объединение «За Харьков!» - это первый пример регионализации групп интересов в парламенте и первый шаг к переходу от структуры лоббизма отраслевых схем, где главную роль играет большой отраслевой капитал, - к региональным, где тон задают крупные региональные лидеры.

В Верховную Раду VI созыва по спискам разных политических сил прошло 14 народных депутатов-харьковчан: Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ (КПУ), Инна БОГОСЛОВСКАЯ (Партия регионов), Олег ГЕЙМАН (БЮТ), Ирина ГОРИНА (ПР), Виталий ДАНИЛОВ (БЮТ), Валерий КАМЧАТНЫЙ (БЮТ), Юлия КОВАЛЕВА (Партия регионов), Алексей ЛОГВИНЕНКО (БЮТ), Василий ПОТАПОВ (Партия регионов), Дмитрий СВЯТАШ (ПР), Владимир ФИЛЕНКО (БЮТ), Александр ФЕЛЬДМАН (БЮТ), Дмитрий ШЕНЦЕВ (ПР), Петр ЮЩЕНКО (НУ-НС).