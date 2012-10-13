Тягнибок рассчитывает вывести завтра в центр Киева 20 тысяч человек

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, такое количество участников организаторы мероприятия указали в поданной в КГГА заявке о проведении марша.

В то же время в милиции отметили, что охрану общественного порядка во время акции будут обеспечивать почти три тысячи правоохранителей и военнослужащих внутренних войск МВД Украины, включая резерв.

Как сообщал УНИАН, 14 октября в Киеве ВО "Свобода" проведет Марш борьбы. Участники марша соберутся в 14.00 возле памятника Тарасу Шевченко, где состоится вече. После завершения собрания начнется Марш борьбы, который пройдет по центральным улицам Киева.

После марша состоится праздничный концерт на Михайловской площади, в котором примут участие ведущие украинские рок-группы и исполнители: "Кому Вниз, "Вий", "Орест Лютый", "Флит", Павло Нечитайло ("Пропала грамота").

Вместе с тем, народный депутат Украины от КПУ Александр Голуб заявил, что Компартия 14 октября в Киеве проведет акцию «антифашистского и антибандеровского направления». По его словам, акция пройдет на Бессарабской площади возле памятника Ленину.

При этом А.Голуб заверил, что коммунисты не допустят проведения марша ВО «Свобода» на Крещатике.