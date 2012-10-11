С избирательного участка на Полтавщине украли вэб-камеры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник ОСО УМВД Украины в Полтавской области Юрий Сулаев.

«Камеры были установлены на участке, а на утро их украли. В доме культуры сторожей не было. Неизвестные проникли туда разбив окно. Украден весь комплекс — и ноутбук, и модем. В милицию сразу же обратилась секретарь сельсовета Броварков, в состав которой входит Петрашивка. Возбуждено уголовное дело за кражу с проникновением и санкция этой статьи — 6 лет тюрьмы»,- сказал Ю.Сулаев.

Он также добавил, что милиция проводит расследование.

Согласно данным ЦИК, избирательный одномандатный округ №150 включает в себя Комсомольск, часть Автозаводского района Кременчуга, Глобинский и Кременчугский районы Полтавской области.