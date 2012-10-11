С избирательного участка на Полтавщине украли вэб-камеры
В Полтавской области с избирательного участка в одномандатном округе №150, который расположен в здании сельского дома культуры в селе Петрашивка (Глобинский район) украли вэб-камеры, ноутбук и модем.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник ОСО УМВД Украины в Полтавской области Юрий Сулаев.
«Камеры были установлены на участке, а на утро их украли. В доме культуры сторожей не было. Неизвестные проникли туда разбив окно. Украден весь комплекс — и ноутбук, и модем. В милицию сразу же обратилась секретарь сельсовета Броварков, в состав которой входит Петрашивка. Возбуждено уголовное дело за кражу с проникновением и санкция этой статьи — 6 лет тюрьмы»,- сказал Ю.Сулаев.
Он также добавил, что милиция проводит расследование.
Согласно данным ЦИК, избирательный одномандатный округ №150 включает в себя Комсомольск, часть Автозаводского района Кременчуга, Глобинский и Кременчугский районы Полтавской области.