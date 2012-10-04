На избирательных участках с утра до ночи устанавливают камеры

Компания «Ситроникс ИТ» в Украине, входящая в состав ОАО «Ситроникс» (Россия), установила системы для видеонаблюдения на 17 тыс. 698 избирательных участках по всей Украине в рамках подготовки к выборам в Верховную Раду.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, по состоянию на 10.00 утра 4 октября программно-аппаратными комплексами (ПАК) для наблюдения за ходом голосования на выборах народных депутатов оборудовано более половины избирательных участков в Украине. Ежедневно устанавливается более 2 тыс. 700 ПАК, работы ведутся с восьми часов утра до полуночи, то есть каждую минуту подключается три ПАК.

«Таким образом, проектная команда, во главе с генеральным подрядчиком – «Ситроникс ИТ» в Украине, реализует проект в четком соответствии с отведенными сроками и планом работ», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день наибольшее количество систем видеонаблюдения установлено на избирательных участках в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Волынской областях и Киеве. Системой видеонаблюдения уже оборудованы такие удаленные населенные пункты, как село Шабалинов Коропского района Черниговской области, село Тарнивци (Ужгородский район Закарпатской области), село Павленково (Новопсковский район Луганской области), село Бородино (Джанкойский район Автономной Республики Крым) и сотни других населенных пунктов по всей Украине.

В рамках подготовительных мероприятий к выборам в Верховную Раду в установке ПАК задействовано около 4 тыс. специалистов компаний «Ситроникс ИТ» в Украине, «Укртелеком», «МТС Украина», «Датагруп», «Интертелеком» и Wireless Development Alliance.

ПАК состоит из ноутбука Hewlett-Packard на базе процессора i5, двух web-камер высокого разрешения Logitech C310, периферийных устройств и средств коммутации.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению правительства от 20 августа, «Ситроникс ИТ» в Украине выбрана исполнителем работ по оснащению избирательных участков видеокамерами.

На оснащение избирательных участков системами видеонаблюдения предусмотрено потратить 993,6 млн. грн.

Система охватит 32,2 тысячи участковых избирательных комиссий и обеспечит 300 тыс. одновременных подключений для просмотра видео-трансляций в сети Интернет.

ОАО «Ситроникс» уже имеет опыт создания аналогичной системы в России.

Начальник управления информатизации Секретариата Центральной избирательной комиссии Валерий Стриганов заявил, что системы видеонаблюдения на избирательных участках будут установлены до 17 октября, а ключи от шкафов с оборудованием переданы руководителям комиссии под расписку.

Справка УНИАН. «Ситроникс Информационные Технологии» - один из ведущих поставщиков решений, продуктов и услуг в области информационных технологий в Восточной Европе и СНГ (включает компании «Ситроникс Информационные Технологии» в Украине, России и Беларуси). Компания входит в состав Группы ОАО «Ситроникс» (Россия).