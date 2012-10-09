В ЦИК напомнили наблюдателям на выборах, что «цыплят по осени считают»

Миссия Европейского парламента по наблюдению за выборами в Украине вскоре начнет активную фазу своей работы.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, об этом председатель миссии, депутат Европарламента Павел Коваль заявил сегодня на встрече с заместителем председателя ЦИК Андреем Магерой и членом ЦИК Михаилом Охендовским. Также во встрече приняли участие депутат Европарламента Михаэль Галер, сотрудница отдела по вопросам наблюдения за выборами Эмилия Галлего и посол Европейского Союза Ян Томбински.

Главной целью мероприятия было ознакомление наблюдателей с новым избирательным законодательством, ходом избирательного процесса, обсуждение подготовки Центральной избирательной комиссии к парламентским выборам и будущей международной наблюдательной миссии этой организации на выборах народных депутатов Украины, запланированных на 28 октября 2012 года.

П.Коваль сообщил, что вскоре возглавляемая им миссия планирует начать активную фазу наблюдения за избирательным процессом. Для этого уже определен персональный и количественный состав группы наблюдателей. «По моему мнению, этот факт является четким политическим сигналом для последующего налаживания взаимоотношений с Украиной», - отметил он.

В ответ А.Магера сообщил, что процесс регистрации официальных наблюдателей носит достаточно простой характер, а, следовательно, решение будет принято в кратчайшие сроки с момента поступления необходимых документов. Он также пообещал режим максимального содействия их работе в Украине.

А.Магера выразил надежду на объективную оценку украинских выборов со стороны официальных наблюдателей, которую они сделают на базе обстоятельных наблюдений по итогам всего процесса, по известной украинской пословице: «Цыплят по осени считают».

А.Магера также ознакомил членов миссии с основными вызовами и проблемами, которые сопровождают очередные парламентские выборы и стоят перед Центризбиркомом. Он отдельно остановился на отличиях действующего закона «О выборах народных депутатов Украины» по сравнению с тем, по которому проводились выборы в 2006 и 2007 годах. В частности, он отметил, что в этот раз выборы будут проходить по пропорционально-мажоритарной, а не чисто пропорциональной системе, как это было раньше: «И именно мажоритарная составляющая, по моему личному мнению, создает определенные трудности, как для организаторов выборов, так и для всех субъектов избирательного процесса, начиная с регистрации кандидатов в мажоритарных округах».

По словам А.Магеры, у многих кандидатов-мажоритарщиков «возникает искушение победить любым способом, невзирая на средства». «В связи с этим нет смысла обвинять ЦИК, ведь она достаточно четко реагирует на все нарушения, при наличии оснований объявляя предупреждение за нарушение во время ведения предвыборной агитации «мажоритарщиками», - заверил он.

Также заместитель председателя ЦИК обратил внимание членов миссии на несовершенство законов «О выборах народных депутатов Украины» и «О политических партиях в Украине».

В свою очередь, П.Коваль выразил надежду, что работа возглавляемой им миссии будет способствовать последующему развитию конструктивных взаимоотношений между Украиной и Европарламентом.