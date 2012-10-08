Ситуция с печатью бюллетеней может поставить под угрозу выборы в округах

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Жанна Усенко-Черная заявляет о завершении процесса изготовления избирательных бюллетеней для голосования в общегосударственном многомандатном округе на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ж.Усенко-Черная сообщила сегодня журналистам в Киеве.

"Отгрузка тиража избирательных бюллетеней с полиграфкомбината "Украина" на складские помещения Спецсвязи началась еще 3 октября. Однако иначе обстоит ситуация с изготовлением избирательных бюллетеней для одномандатных избирательных округов", - сказала Ж.Усенко-Черная.

По ее словам, изготовление избирательных бюллетеней для парламентских выборов в 2012 году стало проблематичным. "Мажоритарная составляющая ставит ЦИК в достаточно сложное положение по обеспечению выполнения своей миссии по изготовлению избирательных бюллетеней, и соответственно, обеспечению успешного проведения выборов в отдельных мажоритарных округах в целом", - отметила она.

Заместитель председателя ЦИК напомнила, что в настоящее время третья часть вопросов, рассматриваемых комиссией на своих заседаниях, касается отмены регистрации кандидатов-мажоритарщиков.

"А это значит, что Центральная избирательная комиссия постоянно вносит изменения в тексты избирательных бюллетеней. Соответственно, мы не можем начать полноценную печать, полностью осуществить передачу на полиграфкомбинат текстов всех избирательных бюллетеней для голосования в мажоритарных округах, поскольку они обречены на внесение в них изменений в части выбывших из баллотирования кандидатов. ЦИК находится в ситуации сапёра на минном поле в ожидании очередной порции отказников", - добавила Ж.Усенко-Черная.

Кроме того, по словам заместителя председателя ЦИК, если мажоритарщики начнут массово отказываться от участия в избирательной кампании после изготовления бюллетеней, то в них необходимо будет проставлять штамп "выбыл". "Это опасная ситуация. Под угрозу ставится возможность избирателя свободно сформировать свой выбор, поскольку штамп может быть случайно или умышленно проставлен напротив не того кандидата, который выбыл. Появится возможность для злоупотреблений на местах", - считает она.

Ж.Усенко-Черная также отметила распространенную в ходе этой парламентской кампании тенденцию регистрации так называемых технических кандидатов. "На некоторых округах наблюдается большое количество технических кандидатов, которые регистрировались, преследуя исключительно технологические цели: нанести имиджевые потери другим кандидатам, или являются полными тезками проходных кандидатов, или же с целью "продажи" своих членов УИК", - пояснила заместитель председателя ЦИК.

"Остается только надеяться, что в конечном итоге нам удастся избежать ситуаций, ставящих под сомнение результаты выборов в округе. Ведь проштампованный не в соответствии с решением ЦИК бюллетень признается недействительным. Это может быть использовано как технология "выбивания" отданных за определенного кандидата голосов. Такая возможность легко может быть взята на вооружение штабами некоторых кандидатов как манипулятивная технология "корректировки результатов голосования на округе", - подчеркнула она.

Ж.Усенко-Черная сообщила, что в настоящее время Центральная избирательная комиссия передала полиграфкомбинату "Украина" тексты около 130 бюллетеней для голосования в одномандатных округах. "К сожалению, по уже отпечатанным бюллетеням в мажоритарных округах есть случаи отмены регистрации кандидатов. В свое время ЦИК рассмотрит эту проблему и решит, как действовать дальше, чтобы сэкономить государственные средства и не допустить перепечатывания бюллетеней, по крайней мере, в большом количестве", - сообщила заместитель председателя ЦИК.

По ее словам, стоимость изготовления одного избирательного бюллетеня для голосования по партийным спискам составляет 0,87 грн, а для голосования в одномандатных округах - 0,72 грн.