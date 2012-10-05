Источник: Милиция уже знает, где прячется киллер из «Каравана»
15:54, 05 октября 2012Политика
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Работники уголовного розыска установили местонахождение человека, который расстрелял охранников в киевском ТРЦ «Караван» и принимают меры к его задержанию.
Милиция уже якобы знает, где прячется караванский стрелок
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в Министерстве внутренних дел Украины.
Как сообщал УНИАН, 26 сентября в столичном ТРЦ «Караван» неизвестный расстрелял трех частных охранников и одного тяжело ранил.
Милиция возбудила уголовное дело по факту убийства трех охранников в столичном ТРЦ «Караван». Дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство).
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