Горсовет Симферополя требует запрета на базирование иностранных войск в Крыму

Симферопольский городской совет поддержал решение Верховной Рады Автономной Республики Крым объявить Крым территорией без НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение горсовет принял на сегодняшней сессии.

В частности, симферопольские депутаты в своем заявлении отметили, что поддерживают решение парламента Крыма об объявлении автономии территорией без НАТО, и также как и крымские парламентарии требуют запретить базирование иностранных вооруженных сил на территории автономии.

Как сообщал УНИАН, на заседании 6 июня Верховная Рада АРК объявила Крым территорией без НАТО. До этого территориями без НАТО были объявлены Феодосия, Ленинский район и поселок Партенит.