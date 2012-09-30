На Житомирщине сожгли ферму доверенного лица кандидата от оппозиции (фото)

Об этом УНИАН сообщили в Любарском райотделе милиции, подтвердив наличие обращения в милицию по факту пожара и угроз. Пока милиция не предоставляет подробной информации об инциденте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской областной организации ВО «Свобода», «29 сентября 2012 года в Любарском районе Житомирской области была подожжена ферма, которая принадлежит доверенному лицу единого кандидата от оппозиции в избирательном округе №67 «свободовца» Сидора Кизина Василию Киндрасю. Пожар произошел средь бела дня, прибывшие на место пожарные склоняются к версии о поджоге».

Эту информацию УНИАН подтвердили в местном управлении МЧС Украины.

В пресс-службе областной ВО "Свободы" УНИАН также сообщили, что в здании фермы была найдена надпись с угрозой жизни.

«В.Киндрась как доверенное лицо Сидора Кизина является его представителем в окружной избирательной комиссии и возглавляет агитационную группу, которая активно работает в Любарском районе», - говорится в сообщении.

В связи с этим инцидентом С.Кизин считает, что его и В.Киндрася пытаются запугать.