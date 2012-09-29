Азаров решил, что в музее «Молодая гвардия» не хватает одного стенда

Об этом премьер заявил во время посещения музея в рамках рабочей поездки в Луганскую область, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Этот музей должен открыть правду. Очень хорошо, что здесь есть экспозиции о подвигах героев молодогвардейцев, но, в то же время, было бы неплохо создать один стенд, посвященный тем, кто предал молодогвардейцев, кто пытал их», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 сентября, Н.Азаров находится с рабочей поездкой в Луганской области. В городе Краснодон премьер-министр принял участие в траурных мероприятиях к 70-летию со дня создания подпольной молодежной организации «Молодая гвардия».