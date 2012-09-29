Сенатор: США пока не планирует принимать жестких мер относительно Украины

Об этом еженедельнику «Зеркало недели. Украина» сообщил американский сенатор Ричард Дурбин - автор одобренной Сенатом США резолюции относительно Украины.

По словам Р.Дурбина, США внимательно следят за ситуацией в Украине и надеются, что вопрос о преследовании оппозиции будет решен в ближайшее время.

На вопрос, возможно ли появление в конгрессе США документа, который предусматривает санкции против украинской власти, в случае грубых нарушений на грядущих парламентских выборах, Р.Дурбин ответил: «Между двумя дружескими демократическими государствами всегда существуют какие-то противоречия. Эта резолюция отображает точку зрения Сената относительно того, что Юлия Тимошенко является политзаключенным, а также его желание видеть в Украине будущие парламентские выборы честными и открытыми».

Политик напомнил, что раньше Сенат уже принимал документы обязательного, а не рекомендательного, как резолюция, характера. «В настоящее время еще рановато говорить о том, какими могут быть последующие действия правительства США, но пока еще он внимательно отслеживает ситуацию в Украине и надеется, что вопрос о политическом заключении Юлии Тимошенко будет справедливо решен уже в ближайшем будущем», - отметил он.

Как напоминает издание, в 2004 году американские законодатели намеревались принять так называемый «Акт об украинской демократии и честных выборах-2004», автором которого был конгрессмен Дана Рорабахер. Документ имел силу закона и предусматривал серьезные санкции относительно Украины и ее должностных лиц: отказ в выдаче виз, конфискация имущества, приобретенного незаконным путем, блокировка банковских кредитов или финансовой помощи от США или международных правительственных организаций.

«Акт об украинской демократии» не был принят из-за событий Оранжевой революции.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Сенат США одобрил резолюцию относительно Украины. Сенат обратился к правительству США с требованием ввести персональные санкции к людям, причастным к политическим репрессиям в Украине.