Помощник генсека НАТО: Альянсу нужна Украина, а Украине нужен Альянс
Альянс заинтересован в демократической, свободной, независимой Украине, подчеркивает помощник генсека НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Габор Иклоди.
«Ваша страна уже преодолела значительный отрезок на пути развития демократии. Однако во время Чикагского саммита НАТО прозвучала обеспокоенность относительно ее дальнейшего развития. Думаю, парламентские выборы, которые должны через месяц состояться в Украине, дадут вашей стране возможность доказать, что она предана демократическим ценностям, и провести свободное и честное голосование»,- подчеркнул в интервью еженедельнику «Зеркало недели. Украина» помощник генсека НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Габор Иклоди.
«Любой авторитарный режим в первую очередь составляет угрозу для себя, своего населения, безопасности самой страны. Но он не обязательно угрожает безопасности НАТО. Благодаря демократическим выборам Украина получила нынешнюю власть. У вас скоро состоятся выборы, которые, как мы надеемся, будут свободными, честными, демократическими и помогут укрепить демократические институты в вашей стране», - отметил Г.Иклоди.
Отвечая на вопрос, касающийся возможной поддержки Организацией Североатлантического договора принятой Сенатом США резолюции, которая предусматривает давление на Президента Виктор Януковича, помощник Генсека НАТО сказал: «НАТО не заинтересовано в разрыве отношений с Украиной, в том, чтобы делать какую-то паузу. Наша организация искренне заинтересована в развитии отношений с ней. НАТО нужна Украина, а вашей стране нужен Альянс».
«Пусть я повторюсь, но Украина является чрезвычайно важным фактором евроатлантической безопасности», - подчеркнул Г.Иклоди.