Украинцы думают, что фальсифицировать выборы будут бизнес и кандидаты (опрос)

Об этом во время круглого стола «Украина накануне парламентских выборов: оправдаются ли ожидания граждан?» сообщил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, который представил результаты социологического и экспертного опросов.

За соответствующее утверждение высказались почти 29% опрошенных граждан Украины, при этом 12% считают, что источником нарушений и фальсификаций станут сами кандидаты в депутаты и партии.

Кроме того, А.Быченко отметил, что 51% респондентов отрицательно относятся к покупке голосов избирателей, тогда как 24% относятся к этому «с пониманием».

При этом, согласно опросу, если раздачу вещей или денег люди однозначно воспринимают как подкуп, то направление собственных или бюджетных средств кандидатами на решение проблем округа уже в намного меньшей мере воспринимается как подкуп.