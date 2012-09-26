Историк: Нынешняя власть вовсю уничтожает все украинское

Об этом в эфире «5 канала» заявил Вадим Скуративский.

«Нынешняя власть в полную силу уничтожает все украинское в стране, которая называется Украина. Я откровенно говоря не очень понимаю почему она это делает. Потому что все это кончится каким-то скандалом, скажем, ливийско-сирийско-египетского типа. Но, я не совсем понимаю для чего это именно создание, которое обустраивает этот самый скандал, это делает. Потому что они попадут в какую-то такую ​​ловушку истории, из которой они уже не выберутся. А если и выберутся, то только через виселицу », - заявил Скуративский.