В Чернигове спецкомиссия думает, где прокладывать границу между Украиной и Россией

Об этом сообщили УНИАН в Управлении по делам прессы и информации Черниговской облгосадминистрации.

Во время работы комиссии планируется, в частности, продолжить подготовку документов, которые регламентируют проведение демаркационных работ, утвердить места установки пограничных знаков на Брянско-Черниговском и Брянско-Сумском участках государственной границы.

Согласно утвержденному плану работ по демаркации границы на 2012 год, в этом году предусматривается завершение подготовки соответствующих инструкций, начало полевых работ и установка пограничных знаков в пределах Черниговской и Сумской областей.

В заседании принимает участие заместитель председателя - руководитель аппарата Черниговской облгосадминистрации, член комиссии Николай Стрилец.