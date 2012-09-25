Мирошниченко говорит, что отвечает за позицию Януковича по «клевете»

Так передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом депутат заявил сегодня, выступая на конференции, организованной Европейским политическим центром и фондом “Украинская политика”.

“Мы будем продолжать борьбу, чтобы данный закон не был проголосован во втором чтении”, - сказал он.

“Это – наша позиция, это – позиция Президента, и здесь я могу отвечать за его точку зрения”, - добавил депутат.

Вместе с тем, отвечая на вопрос УНИАН относительно того, может ли он отвечать за свою карточку (ранее сам Ю.Мирошниченко признал, что лично не голосовал за закон о клевете, однако его карточка проголосовала – УНИАН), депутат сказал: “Не всегда”.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент одобрил в первом чтении проект закона, которым предусматривается возобновить уголовную ответственность в Украине за клевету. Законом предусматривается наказание до 5 лет ограничения свободы.

ОБСЕ, Совет Европы, Еврокомиссия и ряд депутатов Европарламента выразили обеспокоенность намерениями Верховной Рады возобновить уголовную ответственность за клевету, и призвали украинских депутатов отказаться от этой идеи.