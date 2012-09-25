США разочарованы тем, как в Украине «реформируют» прокуратуру

Об этом УНИАН сообщили в Отделе прессы, образования и культуры Посольства США.

«Соединенные Штаты присоединяются к Европейскому Союзу в выражении разочарования принятием Верховной Радой 18 сентября поправок к закону о прокуратуре, не рассмотренных Венецианской комиссией», - говорится в заявлении Посольства США.

Как констатируют авторы заявления, Президент Украины Виктор Янукович обязался уменьшить полномочия прокуратуры, а изменения, введенные новым законом, не способствуют этой цели и не являются шагом в правильном направлении в общем процессе правовой реформы в Украине.

«Украине еще надлежит осуществить необходимые меры, создающие правовую систему, которая характеризуется балансом между правоохранительными органами и правосудием и защищает принцип презумпции невиновности», - подчеркивается в заявлении.

В Посольстве США отмечают, что Рабочая группа экспертов является лучшим органом для разработки всеобъемлющего закона, который совмещал бы все эти элементы, полностью отвечал бы европейским и международным стандартам и оставался бы в русле обязательства правительства Украины ввести такое законодательство в течение года после принятия нового Уголовного процессуального кодекса.

В связи с этим США подтверждают свою готовность помогать Украине в продолжении ее реформаторских усилий.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Президент Украины Виктор Янукович подписал принятый Верховной Радой 18 сентября Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам усовершенствования деятельности прокуратуры”. Законом внесены изменения в 18 законодательных актов Украины, которыми усовершенствованы положения действующего законодательства Украины, регулирующие статус органов прокуратуры и порядок реализации предоставленных им законом полномочий, которые существенно сокращены.

В тот же день Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Стефан Фюле выразили разочарование подписанием Президентом Украины этих изменений.

Они отметили, что эти изменения не были обсуждены с Венецианской комиссией Совета Европы.

К.Эштон и С.Фюле считают, что подписанные Президентом Украины изменения «являются утраченной возможностью для продолжения выполнения Украиной взятых на себя обязательств по всестороннему реформированию органов прокуратуры в соответствии с европейскими стандартами».