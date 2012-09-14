Пшонка не прочь урезать полномочия прокуратуре

Об этом генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка сказал во время совещания с участием прокуроров областного уровня, сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры.

По словам В.Пшонки, «ограничение полномочий органов прокуратуры – это лишь первый шаг на пути комплексного реформирования правоохранительной системы».

Он отметил, что основными изменениями в этом законопроекте является существенное ограничение существующих полномочий прокурора при осуществлении правозащитной и представительской деятельности.

По словам генпрокурора, установлен исчерпывающий перечень оснований для проверок, которые будут осуществляться лишь в случае их предварительного рассмотрения компетентными органами.

Как добавил В.Пшонка, законопроектом предусмотрено, что до начала проведения проверки руководство органа прокуратуры должно вынести обстоятельное постановление, которое может быть обжаловано.

В.Пшонка отметил, что предусматривается отмена такой формы прокурорского реагирования, как предписание.

По его словам, прокурор также будет лишен права вносить протесты и выносить постановления о возбуждении дисциплинарного производства.

Генпрокурор сообщил: «Законопроектом предусмотрена трансформация наблюдательной функции прокуратуры, которая выписана так, что ориентирована, прежде всего, на защиту интересов общества». При этом он отметил, что, невзирая на то, что предложенные изменения ограничивают полномочия прокуратуры, впервые они являются действительно взвешенными и обоснованными.

Как сообщал УНИАН, ранее советник Президента Украины, руководитель рабочей группы по вопросам реформирования прокуратуры и адвокатуры Андрей Портнов заявлял, что разработка и принятие нового закона о прокуратуре не должны спровоцировать противостояния. По словам А.Портнова, при подготовке новой редакции закона за основу будет браться Конституция Украины, в то же время, будут учитываться заключения Совета Европы и Венецианской комиссии.