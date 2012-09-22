С регистрацией домена для видеотрансляции с выборов возникли сложности
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение об изменении доменного имени веб-сайта для трансляции видеоизображения на выборах в Верховную Раду 28 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК по результатам рассмотрения обращения частного акционерного общества "Ситроникс информационные технологии Украина", которое является исполнителем работ по установлению системы видеонаблюдения.
В обращении, в частности, компания-исполнитель сообщала о технической невозможности своевременно зарегистрировать определенное ранее доменное имя http://vybory2012.ua.
Таким образом, согласно решению ЦИК, для обеспечения трансляции хода голосования в сети Интернет будет зарегистрировано боле простое для регистрации доменное имя http://vybory2012.gov.ua.
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Как сообщал УНИАН, системы видеонаблюдения на избирательных участках должны быть установлены до 17 октября, в этот же день ключи от шкафов с оборудованием должны быть переданы главам комиссий под подпись.
Согласно постановлению Кабинета министров Украины, функции охраны системы видеонаблюдения возложены на органы Министерства внутренних дел.