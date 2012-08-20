Наблюдатели «Опоры» обещают посчитать каждого избирателя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила координатор избирательных программ Гражданской сети “Опора” Ольга Айвазовская на пресс-конференции в Хмельницком.

По ее словам, это будет делаться для того, чтобы власти искусственно не увеличивали реальную явку избирателей.

“Открою вам секрет: на избирательных участках будут присутствовать по два наших наблюдателя, которым планируем закупит недорогие специальные кнопочки, как у стюардесс, для подсчета количества избирателей”, - заявила координатор избирательных программ ГС “Опора”. Она также подчеркнула: "Для контроля явка не менее важна, чем сам результат выборов”.

Также О.Айвазовская высказала мнение, что вместо установления на избирательных участках камер видеонаблюдения было бы целесообразнее ввести стенографирование заседаний окружных избирательных комиссий (ОИК).

“Видеонаблюдение в помещении ОИК, где часто на подоконниках сидят люди и что-то будут дорисовывать в протоколах, является неэффективным. Юридических последствий оно практически не влечет. Правда, в избирательном законе указано, что за подобные поступки предусмотрено наказание в виде 6 лет заключения. Как правило, все заканчивается круговой порукой, а факт фальсификации не доказывается. По моему мнению, больший эффект дало бы введение стенографирования заседаний ОИК”, - сказала О.Айвазовская.

Она также выразила сомнение, что партия власти справится за два месяца с обустройством этих камер видеонаблюдения. "Ведь здесь следует учитывать устройство Интернета на избирательных участках, передачу данных на ЦИК, контроль за аппаратурой. Это целый комплекс и в настоящее время мы не видим практических действий со стороны власти”, - отметила О.Айвазовская.